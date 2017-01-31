川普蠻幹 中美台關係面臨高風險

美國總統川普1月23日簽署行政命令退出TPP協議，輕易廢除談判多年的大型區域多邊貿易架構。圖為他向媒體展示簽署後的行政命令。（圖／美聯社）

美國總統川普上任後開始連續實現其競選時期的承諾，如果美國數十年來的政策可以如此輕易擱置或改變，接下來可以預期川普說過有關南海與台灣的政策，也會有相類似的遭遇。如此一來，中美關係與隨後的兩岸關係都可能同時面臨重大風險。

美總統川普就職一系列引發重大爭議的政策陸續推出，包括凍結並準備廢除歐巴馬健保法案、退出跨太平夥伴關係協議(TPP)、著手在美墨邊界築牆、限制中東移民與簽證等等，過去許多人曾認為競選時的言論與上任後實際政策會大不相同，在川普身上顯然不是這麼回事。

對台灣與中國大陸而言，影響最大的當屬川普試圖改變美國數十年來的「一個中國」政策，以及美國與中共在南海的對峙。改變現狀本來就有風險，可能形成危機，但危機經常也就是轉機。

《紐約時報》一篇分析文章指出，川普總統退出TPP後，對中國來說可能一個機會，北京可以趁機擴大經濟和政治影響力，深化與亞洲鄰國之間的關係。習近平在瑞士達沃斯世界經濟論壇發言就顯示，美國退出大型貿易協定後，中國準備以自由貿易擁護者的形象接手全球市場領導地位。香港嶺南大學亞太研究中心主任張寶輝認為，對於中國爭取全球領導力來說，這確實是一大勝利。

中國國家主席習近平在達沃斯發表演講，聲稱中國將維護全球自由貿易秩序。外界認為川普退出TPP後，拱手將世界貿易貿導的地位讓給中國。（圖／美聯社）

文章說，情況或許沒有那麼單純，目前大陸經濟增長放緩，最不希望看到的事情之一就是出現中美貿易戰，川普難以預測的個性帶來不小的風險。美國新上任的貿易官員說，他們期望中國進一步開放市場，來換取中國貨物進入美國時享受的方便。為此他們似乎準備冒風險打一場貿易戰，要用提高關稅並增加貿易限制來迫使中國就範。中國方面也毫不示弱，上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯說，「如果貿易戰開打，中國將減少美國波音飛機和農產品的進口。中國可以轉向歐洲、澳洲和加拿大採購，美國將會面臨農業與工業遊說團體向國會施壓。」

此外，中國更擔心的是，如果川普可以輕易擱置多年來貿易談判的成果，並改變數十年來的貿易政策，他當然也可能以自已的方式處理那些對中國的關鍵問題，包括台灣和南海問題。

文章引述北京的政治評論員鄧聿文的話說，「以前的總統在競選中說的話不用太當真，但川普很可能說到做到。」「這表示中國必須更加重視他發出的其他警告，特別是關於南海和台灣的警告。」

由於中共即將召開第19屆全國代表大會，習近平要全力進行新一屆的領導班子及接班安排，絕對不希望出現經濟上的不穩定。而在當面對川普在台灣和南海問題上的挑戰時，為維繫領導權威，他將不惜一切在民族主義上表現得更為強勢。

設在北京的清華—卡內基全球政策中心的主任韓磊(Paul Haenle)表示，「在政治過渡年份，習近平絕對不能顯得弱勢。台灣問題事關中國的核心利益，中國認為這是不可討價還價的。」韓磊曾是小布希和歐巴馬當政期間美國國家安全委員會(National Security Council)的中國事務主任。

川普在就職前接了蔡英文總統的恭賀電話， 並聲稱要改變美國的「一中政策」，此舉召來中國強烈反彈。圖為蔡英文(中)12月2日時與川普通話時的照片。（圖／美聯社）

不過，升高與華盛頓的衝突對現在的中國領導階層並非完全不利，加州克萊爾蒙特麥克納學院(Claremont McKenna College)研究中國的學者裴敏欣說，與美國升高對立，反而能在團結對外的要求下，進一步鞏固習近平在國內的政治實力。

對於中國在南海控制其聲稱擁有主權的水域，川普也發出了威脅。川普的發言人以及國務卿提名人都表示，美國將阻止中國進入在南海的島嶼，而一向鼓動民粹主義的中國報紙已經警告，美國的威脅意味著要在南海發動戰爭。

這種單挑的態度引發了五角大廈和美國海軍專家的警惕，如果因為在南海封鎖中國的行動導致軍事磨擦，連美國的盟友都會感到憂慮。澳洲國防部官員就表示，他們不會參加這樣的冒險行動，而且封鎖有可能不會成功，反而導致美國在亞太地區的朋友心懷不滿，向中國靠攏。

僅管川普的行為難以預測，中國顯然已經準備各種應對方案，未來美中雙方的衝突與妥協如何交替進行，必將引起全球的高度關注。

(中時電子報)