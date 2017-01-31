瑜珈5招 助你腸胃消化
過年期間經常都是大魚大肉，現代人更是長年久坐在辦公室工作，其實只要簡單幾個瑜珈動作，就可以幫助減輕腸胃負擔，讓身體的消化系統更加容易運作，如果你已經當沙發馬鈴薯很多天了，試著跟著下面的步驟動一動吧!
1.駱駝式
將身體往後伸展到平常不會伸展的地方，會有助消化系統以及刺激腸胃蠕動，駱駝式就是雙膝跪在地板上，身體往後伸展，直到手抓住後腳跟，這個動作可以按摩腹部，減少脂肪堆積，但是如果有疝氣、坐骨神經痛、背痛和近期胃部開刀就不適合這個動作。初學者可以採用半駱駝式，跪下來以後，雙手撐著下背部，身體往後傾，眼睛看著天花板即可。
2. 扭轉後視式(半脊髓扭轉式)
這個動作除了可以活動脊椎以外，也可以按摩內臟，像是胰臟、肝臟和腸子等，因此可以改善便秘和消化。後視式就是坐在地板上，右腳跨過左腳，右手放在身體後方，吐氣後將身體和脖子轉到右後方，眼睛向後直視即可。
3.上犬式(眼鏡蛇式)
眼鏡蛇式也是有助於治療便秘和幫助消化的一個瑜珈動作，這個動作是身體往前趴下，腳伸直併攏，雙手平放在胸部兩側，吸氣後，上半身慢慢起來，直到肚臍離開地板，眼睛往前看，吐氣後，身體往地板方向後仰。
4.半弓式(半蝗蟲式)
半弓式動作可以有效消除大腿附近囤積的脂肪，同時預防便秘和消化不良。身體趴下來，手臂放在身體兩側，額頭貼地，吸氣後，下巴靠在地板上，眼睛往前看、吐氣，再吸氣，右腳離地往上提高伸直，保持臀部與地板平行，身體其他部位放輕鬆，右腳停在半空中一段時間後再放回地板上，換左腳重複上述動作。
5.坐姿前彎式
坐姿前彎式有助按摩肝臟、腎臟、胰臟和卵巢，同時前彎對於消化和食慾都很有助益，身體往前彎放在大腿上，盡量往前伸展，直到雙手握住腳趾，如果握不到腳趾就抓小腿，只要盡力往前傾即可。
(中時電子報)
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