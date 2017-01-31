求偶大戰 長頸鹿搏命甩「脖」

兩隻雄長頸鹿為了爭取交配機會，不惜大戰。（圖片來源：The Sun）

雄長頸鹿會以長長的脖子作為武器，揮擊碰撞。（圖片來源：The Sun）

這樣的對戰，容易導致長頸鹿受重傷或死亡。（圖片來源：The Sun）

（影音來源：Youtube／Barcroft Animals）

南非兩隻公長頸鹿為了爭奪母長頸鹿，發狠以「脖」死戰。

野生動物攝影師Rob Vamplew日前在南非撞見兩隻公長頸鹿，為了求偶，以長長的脖子作為武器，互相攻擊。Rob Vamplew說，這樣的對決非常激烈，可能導致重傷，甚至死亡，沒想到看起來溫馴的長頸鹿，也有這樣暴力的一面。

Rob Vamplew也感慨說，長頸鹿數量近來量逐漸減少，令他感到非常痛心，並指這是「沉默的滅絕」，因為長頸鹿得到的關注，不及於其他非洲野生動物。

(中時電子報)