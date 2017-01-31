馬鈴薯別冷藏 食用增罹癌風險
不只馬鈴薯發芽吃了會中毒，食用冷藏過的馬鈴薯也會增加罹癌風險！英國食品標凖局（Food Standards Agency, FSA）表示，根莖類蔬菜在低溫下保存時糖分會增加，烹調過程中容易產生更多致癌物丙烯酰胺（acrylamide）。研究發現，丙烯酰胺會傷害DNA並引發癌症，並對神經和生殖系統造成影響。
丙烯酰胺存在於各種食物中，經烹調後會自然釋出，像麵包、早餐穀片、餅乾、蛋糕、咖啡等高澱粉含量食物。澱粉類食物在高溫下燒烤、油炸時間過長，會產生致癌物丙烯酰胺（acrylamide），如果超過攝氏120度烹調，產生的丙烯酰胺也更多。
世界衛生組織國際癌症研究機構將丙烯酰胺分類為「可能的人體致癌物」，與使用合成代謝類固醇、食用紅肉、喝過熱飲料或理髮師屬於同等風險類別。
英國食品標凖局建議，民眾應該低溫烹調食物，別把麵包烤焦、炸薯條時讓表面呈現金黃色即可，切勿過度烹調而變成深褐色，顏色越深，存在的丙烯酰胺越多。
英國慈善組織「癌症研究」回應FSA的說法：「動物實驗證明，丙烯酰胺會和人體細胞中的DNA相互作用，因而引發癌症。然而，目前並沒有確切證據顯示丙烯酰胺和人體致癌有關連。」
(中時電子報)
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