《專訪》素人轉變為上千粉絲人氣主播 陳尹柔：生活並未有改變

從主播轉變為人氣主播，陳尹柔表示生活並未因此有太多轉變。(圖/陳尹柔臉書)

陳尹柔是民視積極培育的新生代主播，但最開始她可是跑財經新聞出身，同時兼具「主播」、「記者」身份，雖然皆是媒體人的代名詞，但她坦言工作性質差異甚大，就「記者」而言，每天和時間賽跑就是無形壓力，接著還得將每天花費數小時採訪的新聞重新包裝，並且去蕪存菁到剩一分半，還能清楚交代事件來龍去脈，又是一門值得挑戰的關卡，但對「主播」而言，面對鏡頭的臨場反應及突發狀況的應變能力，是必須具備的基本條件，不論國內外政治、財經、社會等領域的新聞，也要有相當知識範疇及涉獵，否則出糗可將被貽笑大方。

從一個素人轉變成為粉絲團有上千粉絲的主播，陳尹柔表示生活並未太大改變，一如往昔上班就做好份內工作，下了班就和朋友聚會聊天，其實跟普通人沒什麼兩樣，此外她也感謝粉絲一路力挺，往往一個暖心的留言或肯定，就會讓她有了繼續往前走的動力，藉著跟粉絲拜年祝賀的同時，她也期盼觀眾朋友能繼續支持她，未來一定會更加努力，讓所有人見證到她的成長。

至於新的一年有什麼目標?陳尹柔表示工作之後，發現讀書時間少了很多，因此將繼續進修英文，彌補外語能力的不足，此外也會繼續學習台語，以考過台語證照為目標，此外也不排斥將熱愛的美食和旅行，與自己另一個身分「主持人」做結合，朝向更多元化的發展。

(專題報導)