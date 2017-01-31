麥當勞獨特醬汁 eBay上喊出1萬美金高價

麥當勞為了宣傳新產品，免費送出一萬瓶獨特醬汁。有民眾拿到後便上網拍賣，有個賣家更開價1萬美金(約新台幣31萬5370元)。（擷取自ＣＮＢＣ）

美國速食業龍頭麥當勞為了宣傳新產品，舉辦免費送出一萬瓶獨特醬汁的活動，讓民眾在家便能自製大麥克漢堡。有些民眾拿到後便迅速上網拍賣，有個賣家更開價1萬美金(約新台幣31萬5370元)。

麥當勞近日推出「小麥克」(Mac Jr.)和「超大麥克」(Grand Mac)兩款漢堡，為了促銷新產品，麥當勞更發送1萬瓶醬汁，讓民眾在家也能自製大麥克。有些民眾看到商機，便將拿到的醬汁放到網購平台eBay上拍賣，多數賣家標示的價格都超過100美元，有些賣家甚至喊到1萬美金。

網購平台eBay是管理可讓全球民眾上網買賣物品的線上拍賣及購物網站。據報導指出，EBay用戶經常把流行的東西放在網站上過多，但實際上不希望人們支付這個價格。相反，高價格標籤是誘使買家到賣家的拍賣頁面的一種策略。

(中時電子報)