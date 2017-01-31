兒童新樂園 春節元宵好康懶人包

我要評比

元宵佳節，兒童新樂園推出彩繪燈籠活動。（圖/兒童新樂園官網）

農曆春節與元宵假期，台北市兒童新樂園推出各項好康活動，家長與小朋友們不要錯過囉！

【營運資訊】

1月28日至(初一)至2月11日(元宵節)皆延長營業時間，自上午9時營業至晚上8時。

【好康報報】

摩天輪造型限量悠遊卡。（圖/兒童新樂園官網）

1、

首度推出專屬『摩天輪造型』限量春節悠遊卡商品及超值套票，

1月28日(初一)上午9時於園區大門售票處限量開賣

(當日7時30分開始發放號碼牌)，數量有限，售完為止。

☆兒童新樂園專屬摩天輪造型悠遊卡分為『普通卡』及『優待卡』2種款式

每張原價499元，開春優惠價下殺至390元。

☆☆優惠套票組限量200套(每人限購2套)，每套售價888元，

內含1張普通卡、1張優待卡，並加碼免費贈送2張春節一日票兌換券，

一日票兌換券可在106年1月28日至2月1日期間，

任意選擇一天於遊客服務中心兌換一次性手環，

當日可不限次數進入園區及暢玩遊樂設施。

2、

尋寶隊長帶領財神爺與2位格格帶來精彩『新春歌舞秀』，春節期間每日2場，

9時於大門口祝大家新年快樂，

11時則會在樹蛙表演廣場上演精采的新春歌舞秀！

3、

春節期間『全國低收入戶及身心障礙者』持政府核發低收入戶或身心障礙證明，

每人可至遊客服務中心領取4張免費遊樂券，免費體驗4項遊樂設施

每人每日限領1次(不可代領)，並限當日搭乘遊樂設施使用，逾期作廢。

4、

2月2日至2月11日期間園區舉辦猜燈謎活動

答對燈謎即可獲得彩繪燈籠組1組(每日限量50組)

於2月4日、2月5日及2月11日這3天

每天將舉辦4場應景的免費彩繪燈籠DIY活動

於遊客服務中心報名，每場次30人，

歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來逗鬧熱，做出獨一無二的燈籠！

(各場次時間分別為10時至11時、13時30分至14時30分、15時至16時及16時30分至17時30分) >

5、

郭元益糕餅博物館於新春期間2/3~2/12於園區3樓轉轉咖啡杯旁

舉辦「2017～益童彩春趣」彩繪春聯餅乾活動

每日五個場次：

10:00、11:00、13:30、14:30、15:30

每份內容含：

1.手做春聯餅乾吊飾一組

2.創意賀卡一張

費用:250元(元/份)

報名方式：

1.現場(兒童新樂園)報名優惠價$200元

2.網路1/31前報名優惠價$150元

郭元益彩繪春聯餅活動預約連結

相關活動聯絡請洽：郭元益糕餅博物館-士林館

電話：(02)2838-2700分機轉457 方小姐

(中時電子報)