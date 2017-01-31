兒童新樂園 春節元宵好康懶人包
農曆春節與元宵假期，台北市兒童新樂園推出各項好康活動，家長與小朋友們不要錯過囉！
【營運資訊】
1月28日至(初一)至2月11日(元宵節)皆延長營業時間，自上午9時營業至晚上8時。
【好康報報】
1、
首度推出專屬『摩天輪造型』限量春節悠遊卡商品及超值套票，
1月28日(初一)上午9時於園區大門售票處限量開賣
(當日7時30分開始發放號碼牌)，數量有限，售完為止。
☆兒童新樂園專屬摩天輪造型悠遊卡分為『普通卡』及『優待卡』2種款式
每張原價499元，開春優惠價下殺至390元。
☆☆優惠套票組限量200套(每人限購2套)，每套售價888元，
內含1張普通卡、1張優待卡，並加碼免費贈送2張春節一日票兌換券，
一日票兌換券可在106年1月28日至2月1日期間，
任意選擇一天於遊客服務中心兌換一次性手環，
當日可不限次數進入園區及暢玩遊樂設施。
2、
尋寶隊長帶領財神爺與2位格格帶來精彩『新春歌舞秀』，春節期間每日2場，
9時於大門口祝大家新年快樂，
11時則會在樹蛙表演廣場上演精采的新春歌舞秀！
3、
春節期間『全國低收入戶及身心障礙者』持政府核發低收入戶或身心障礙證明，
每人可至遊客服務中心領取4張免費遊樂券，免費體驗4項遊樂設施
每人每日限領1次(不可代領)，並限當日搭乘遊樂設施使用，逾期作廢。
4、
2月2日至2月11日期間園區舉辦猜燈謎活動
答對燈謎即可獲得彩繪燈籠組1組(每日限量50組)
於2月4日、2月5日及2月11日這3天
每天將舉辦4場應景的免費彩繪燈籠DIY活動
於遊客服務中心報名，每場次30人，
歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來逗鬧熱，做出獨一無二的燈籠！
(各場次時間分別為10時至11時、13時30分至14時30分、15時至16時及16時30分至17時30分) >
5、
郭元益糕餅博物館於新春期間2/3~2/12於園區3樓轉轉咖啡杯旁
舉辦「2017～益童彩春趣」彩繪春聯餅乾活動
每日五個場次：
10:00、11:00、13:30、14:30、15:30
每份內容含：
1.手做春聯餅乾吊飾一組
2.創意賀卡一張
費用:250元(元/份)
報名方式：
1.現場(兒童新樂園)報名優惠價$200元
2.網路1/31前報名優惠價$150元
郭元益彩繪春聯餅活動預約連結
相關活動聯絡請洽：郭元益糕餅博物館-士林館
電話：(02)2838-2700分機轉457 方小姐
(中時電子報)
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