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西拉雅梅嶺冬梅綻放 來趟幸福小旅行吧

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梅花帶頭開 梅嶺花期遊客多
位於台南市楠西區的梅嶺風景區，梅花從去年12月底陸續綻放，在年節假期間仍有梅花可賞。（台南市觀光旅遊局）
梅花帶頭開 梅嶺花期遊客多
梅嶺風景區在梅花花期接近尾聲時，又有杜鵑、紫牡丹、山茶花等花朵接著開花。（台南市觀光旅遊局）

今年適逢暖冬，梅花開花時序也往後，農曆春節期間，剛好是梅嶺梅花盛開的時期，也是今年最佳的賞梅時機，非常適合全家一起來走春賞梅。

西拉雅國家風景區的梅嶺不只是極佳的賞梅景點，也是台灣南部最大的梅子產區，梅子皮薄、口感彈Q，特別美味。遊客來梅嶺不僅可觀賞梅花盛開風情，也可登山健身，更可品嚐在地梅子創意料理。

西拉雅國家風景區管理處建議遊客沿著伍龍步道，進入梅嶺最大的梅區，用眼、用心去體會滿園如雪的白色花海。如果體力夠好，順著步道還可一直走到花況極佳的「出水尾」，這可是當地才知道的私房景點。

再告訴您一個秘密，來到梅嶺，不只可以賞梅，緊接著2月初梅峰古道盛開的山櫻花、紫牡丹、杜鵑花、山茶花等等，那滿山遍野萬紫千紅、花團錦簇的景色，讓您在南臺灣就可以享受到有如陽明山花季的盛況。

梅嶺賞梅交通資訊：

（一）自行開車：

1.國道一號：由麻豆交流道下，循171市道轉台1線，過渡頭橋左接台84線至玉井，左轉台3線過楠西橋即可到達梅嶺風景區。

2.國道三號：由新化交流道下，循台20線往玉井、楠西方向右轉南188區道即可到達梅嶺風景區。

（二）大眾運輸：

搭乘大台南公車到玉井，再改搭綠22到梅嶺。可上「大台南公車」網站查詢公車動態。

(中時電子報)

關鍵字：梅嶺西拉雅國家風景區賞梅
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