西拉雅梅嶺冬梅綻放 來趟幸福小旅行吧
今年適逢暖冬，梅花開花時序也往後，農曆春節期間，剛好是梅嶺梅花盛開的時期，也是今年最佳的賞梅時機，非常適合全家一起來走春賞梅。
西拉雅國家風景區的梅嶺不只是極佳的賞梅景點，也是台灣南部最大的梅子產區，梅子皮薄、口感彈Q，特別美味。遊客來梅嶺不僅可觀賞梅花盛開風情，也可登山健身，更可品嚐在地梅子創意料理。
西拉雅國家風景區管理處建議遊客沿著伍龍步道，進入梅嶺最大的梅區，用眼、用心去體會滿園如雪的白色花海。如果體力夠好，順著步道還可一直走到花況極佳的「出水尾」，這可是當地才知道的私房景點。
再告訴您一個秘密，來到梅嶺，不只可以賞梅，緊接著2月初梅峰古道盛開的山櫻花、紫牡丹、杜鵑花、山茶花等等，那滿山遍野萬紫千紅、花團錦簇的景色，讓您在南臺灣就可以享受到有如陽明山花季的盛況。
梅嶺賞梅交通資訊：
（一）自行開車：
1.國道一號：由麻豆交流道下，循171市道轉台1線，過渡頭橋左接台84線至玉井，左轉台3線過楠西橋即可到達梅嶺風景區。
2.國道三號：由新化交流道下，循台20線往玉井、楠西方向右轉南188區道即可到達梅嶺風景區。
（二）大眾運輸：
搭乘大台南公車到玉井，再改搭綠22到梅嶺。可上「大台南公車」網站查詢公車動態。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。