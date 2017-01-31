英軍被爆處死231隻軍犬 僅因「沒用了」

英國陸軍被爆從2013年以來已陸續將超過230隻軍犬安樂死，只因「無法履行職務」。(擷取自每日郵報)

軍犬往往被訓練搜尋炸彈並捍衛基地，但晚年的安置仍是很大問題。日前有媒體爆料指出，英國陸軍從2013年以來已陸續將超過230隻軍犬安樂死，只因「無法履行職務」，引來抨擊。

英國每日郵報日前根據《資訊自由法》（Freedom of Information）取得的官方文件顯示，從2013年以來，英國國防部將231隻軍犬安樂死，大多患有嚴重疾病或身體受傷，且有部分軍犬不到八歲。被安樂死的軍犬被依「年老和疲乏，不適合另覓新家庭」，牠們「無法履行職務至必要的水平」的理由處死。

當局表示，還是有大部分的軍犬會和訓練員共度餘生，不過守門狗具有侵略性，很難被收養所以其中有45隻沒有殘缺疾病的也難逃一死。

英國國防部發言人表示，軍犬在部隊裡具有重要作用，雖大多數在使用壽命結束時安置，但仍有少數必須要做出安樂死決定。

(中時電子報)