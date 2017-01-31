鎮瀾宮抽國運籤 解籤師：凶中帶吉

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董事長顏清標擲筊，祈求大甲媽，依序抽出丁酉雞年「四季籤。（王文吉攝）

台灣省陽宅教育協會理事長周建男（右）解讀今年人口籤為凶中帶吉的中籤。（王文吉攝）

鎮瀾宮抽出丁酉雞年「四季籤」，由右至左分別為人口、雨水、早冬、允冬籤。（王文吉攝）

鎮瀾宮抽出代表國家運勢的「人口籤」，標題「李世民遊地府」（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮依慣例，於大年初四迎神日子時，抽出丁酉雞年「四季籤」，即俗稱「國運籤」，其中人口籤標題是「李世民遊地府」。解籤人員認為是中籤，分析今年是穩定足跡、合作共榮的一年。

晚間11時鎮瀾宮舉行迎神誦經儀式，並在董事長顏清標、副董事長鄭銘坤帶領下，抽出丁酉雞年的人口、雨水、早冬、允冬等四季籤，其中代表國家運勢的「人口籤」，標題「李世民遊地府」，詩文為「只恐前途命有變，勸君作急可宜先，且守長江無大事，命逢太白守身邊。」

鎮瀾宮聘請台灣省陽宅教育協會理事長周建男擔任解籤人，他認為今年人口籤為凶中帶吉的中籤，「李世民遊地府」寓意寓意，為唐太宗重返人間之後當上皇帝，造成貞觀之治，開創唐朝盛世。

周建男根據人口籤詩預測，指出丁酉雞年國運為穩定足跡、合作共榮，在穩定足跡方面，應追隨國際動力，建構經濟分享平台，再創意求變、求進步，而合作共榮部分，則需要協調相對意見，虛實整合後，再投資台灣、振興經濟。

周建男坦言，106年是比較波折趨勢變化的一年，新的一年要厚植國力，創造台灣國運的黃金交叉。至於雨水籤詩則預測雨水充足，早冬、允冬皆屬上籤。

(中時)