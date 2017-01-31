WTA台灣賽》雙打捷報 李亞軒扳倒第3種子 詹謹瑋晉級

李亞軒(右)／泰國普莉波琪(左)雙打首輪扳倒第3種子。(大會提供)

單打首輪遭遇世界第48名羅傑絲告負，我國21歲小將李亞軒在雙打替地主討回顏面，30日WTA台灣賽女雙首輪搭檔泰國普莉波琪(Peangtarn Plipuech)，鏖戰3盤撂倒大會第3種子，與詹謹瑋的雙打組合雙雙挺進8強。

詹謹瑋與美國好手梅莉卡(N.Melichar)，30日先以7比5、6比2打敗中日組合朱琳／大前綾希子，隨後李亞軒／泰國普莉波琪則在3盤大戰，以以6比4、0比6和10比8扳倒大會第3種子的東歐組合喬治亞克拉席妮可娃(O.Kalashnikova)／塞爾維亞克魯妮奇(A.Krunic)。

詹謹諱(右)與美國好手梅莉卡(左)雙打挺進8強。(大會提供)

詹謹瑋在獲勝後說：「這是我們兩個第三次合作，第一盤一度在5比1時，因為搭檔幾個網前截擊失誤，再加上對手改變打法，一度被追到5比5，但幸好我們立刻回破，才拿下首盤；第二盤也又一度打到4比0、5比1，當時心想『壞了，該不會舊事重演？』但幸好後面我們愈打愈順，最後才拿下比賽。」

李亞軒一日單雙打都有賽程，單打雖然失利，但在雙打場上力爭上游。這場比賽也是週一最後打完的比賽，李亞軒與搭檔錯過選手之夜，但能在搶十成功扳倒種子，興奮之情全寫在臉上。

WTA臺灣公開賽週二全無台將賽程，但單打場場好戲、世界名將接力登場。大會頭號種子史維托琳娜31日將迎戰俄羅斯媽媽好手、去年海碩女網冠軍羅蒂娜(Evgeniya Rodina)，持外卡出賽的沙法洛娃，31日單打將逢自會外賽闖入的塞爾維亞選手柯露妮琪(Aleksandra Krunic)，世界排名最高曾達第5的澳洲女將絲托索(Samantha Stosur)、前球后楊柯維奇、義大利名將夏鳳(Francesca Schiavone)都將出賽。

(中時電子報)