花蓮》無照駕車波及無辜 6人輕重傷

造成六人輕重傷。(楊漢聲翻攝)

救護人員進行搶救。(楊漢聲攝)

花蓮縣玉里鎮觀音里30日深夜發生6人輕重傷的車禍意外，16歲的王姓少年無照駕駛機車，載友人17歲的黃姓少年外出，行經花193縣道神農路段時，不知道什麼原因竟無故撞倒3名路人，後方的45歲的林姓騎士也因此，閃避不及自摔，附近民眾發現，趕緊打119求救。

這場車禍意外，造成3人重傷3人輕傷，其中肇事機車駕駛王姓少年及兩名邱姓女路人傷勢較重，其他3人則傷勢較輕，可自行走上救護車，被撞路人說：「過年莫名其妙被撞，真是好倒楣」。花蓮縣消防局出動6部救護車將傷者分別送往玉里慈濟醫院及北榮玉里分院急救，詳細的肇事原因警方深入調查中。

(中時)