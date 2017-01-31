加清真寺攻擊案 2嫌落網

加拿大警方在清真寺攻擊案的現場調查，目前尚未公布嫌犯動機。(圖:美聯社)

清真寺攻擊案發生後，加拿大全國降半旗致哀。圖為渥太華市和平塔降半旗的情況。(美聯社美聯社)

加拿大魁北克昨天發生的清真寺攻擊案，造成6人死亡、17人輕重傷。加拿大總理稱案件為恐怖攻擊，警方已逮捕到2名嫌犯並確認身分。

根據魁北克市法院資料，落網的2嫌分別是Alexandre Bissonnette 和 Mohamed el Khadir。其中一人在清真寺攻擊案現場被捕，另一人則是在案發現場附近的車輛內，打電話自首，表示願意與警方合作。警方相信案件沒有其他嫌犯涉案，全案正深入調查中。

根據美聯社報導，當地時間周日晚間，位於加拿大魁北克省東南部的魁北克市一間伊斯蘭文化中心發生槍擊案。當時約有50人在清真寺內，造成6人死亡，5人重傷、12 輕傷。死者年紀介於35到65歲之間。

在這起槍擊血案發生後，加拿大政府機構周一全面降半旗致哀。加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)形容事件是恐怖攻擊，並認為是因為美國總統川普頒布了7個穆斯林國家旅遊禁令引發全球緊張後的負面效應有關。不過杜魯道並未點出嫌犯動機為何以及涉及哪一個組織。

調查案件的加拿大警方對於嫌犯動機也尚無說明，只證實2名嫌犯年齡在30歲上下，沒有犯罪紀錄。

(中時電子報)