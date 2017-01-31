看不下 德政黨籲對川普實施旅遊禁令
美國總統川普對7個穆斯林國家公民發出移民和簽證的暫時性禁令，引發美國境內與國際同聲譴責就連海外也都群起憤慨，德國綠黨則對外呼籲應對川普祭出旅遊禁令，禁止川普進入德國。
共和黨籍總統川普（Donald Trump）27日簽署行政命令，暫停讓難民，以及來自7個穆斯林國家的公民入境，全美各地包括華府、芝加哥、舊金山和西雅圖等多個城市都有民眾前往機場抗議。海外也看不下去，包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統歐蘭德（Francois Hollande）、英國首相梅伊（Theresa May）也都對外表達反對意見。
綠黨國會議員諾利普爾（Omid Nouripour）身兼美德議會友好小組主席，因為伊朗裔的他擁有德國與伊朗雙重護照，則因這項禁令帶來不便影響。
綠黨議會發言人詹尼西克（Dieter Janecek）就指出，如果美國不盡快取消這項禁令，綠黨主張應禁止川普進入德國，參加夏天在漢堡舉行的20國集團（G20）高峰會。
但也有成這項禁令的人，法國極右派「民族陣線」（National Front）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）認為川普只是實現他的政見。
(中時電子報)
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