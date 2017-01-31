坐起來不爽快 喬丹曾買巴士送白襪隊
NBA傳奇球星麥可喬丹(Michael Jordan)，在1993年帶領公牛寫下3連霸後，同年10月宣告退休，決定轉戰棒球圈，震撼全球。喬丹1994年與白襪簽小聯盟合約，前義大犀牛(現富邦悍將)去年打擊教練馮喬許，曾指導過喬丹打擊，並透露一個小故事。
喬丹雖貴為NBA巨星，但依然要和白襪小聯盟2A隊友，一樣搭著球隊巴士長途跋涉打比賽。馮喬許說，當時球隊的巴士因座位比較小，喬丹坐起來不舒服，就自掏腰包幫球隊買輛新巴士，隊友都超感謝喬丹。
喬丹最擅長的運動是籃球，改打棒球表現如何？馮喬許指出，喬丹的跑壘能力很好，但因打籃球常扭到手指，也許因此揮棒動作並不流暢。喬丹當年出賽127場，敲出含3轟的88支安打，打擊率2成02，另有51分打點，以及30次盜壘。
(中時電子報)
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