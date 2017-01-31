美國前總統老布希 康復出院

前美國總統老布希的發言人Jim McGrath曾於1月23日發布老布希前總統夫婦在病房內的情況，兩人氣色都不錯。( 照片取自Jim McGrath推特‏@jgm41)

因為感染肺炎住院的美國前總統老布希，在醫院接受超過2個星期的治療後，已於今天康復出院。

老布希前總統今天從德州休士頓的衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）出院。今年已經92歲高齡的他透過發言人Jim McGrath發表聲明稱，他很感謝在住院期間收到很多的禱告和祝福，還有醫院裡的醫生和護士提供「世界級的照顧」。

今年1月14日，美國前總統老布希因為感染肺炎出現呼吸困難的症狀，被緊急送院治療。他一度住進加護病房，醫生為他插管並連接呼吸器，後來情況好轉後，從加護病房轉至普通病房，並在今天康復出院。

老布希是美國第41任總統，他的妻子芭芭拉也在1月14日同一天與老布希被往同一家醫院治療。芭芭拉因為支氣管炎住院了5天，已經在一個星期前出院。

(中時電子報)