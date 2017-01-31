對美關係重要 英外相為邀川普到訪辯護
英國外相強生（Boris Johnson）今天為邀請美國總統川普前來倫敦進行國是訪問的決定辯護。此時川普的移民政策招致了批評，英國已有100多萬人連署請願書，要求取消對川普的邀訪。
強生在國會說：「讓我們最密切和最重要盟邦的新任總統獲得國是訪問的榮耀，完全正確，政府也支持這麼做。」
不過強生表示，川普下令暫停7個以回教人口為主國家的人民入境美國，是個具有高度爭議性的政策。
他並說，英國與美國的結盟關係「至為重要」，尤其在國防、情報和安全方面。1060131
(中央社)
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