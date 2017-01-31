MLB》駭進太空人隊 紅雀挨罰6300萬＋2選秀權
(04:46補充細節)去年初，紅雀隊前球探部長柯瑞亞(Christopher Correa)駭進太空人隊的電腦偷取資料，現在確定紅雀被罰200萬美元(約6272萬新台幣)，以及送出今年的兩個選秀權給太空人，真是得不償失。
大聯盟官網剛報導，大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)宣布駭客案懲處，紅雀須送出第56和第75順位的選秀權給太空人。這是紅雀第二輪和補償選秀權，也是紅雀今年能用的最高順位選秀權。另外，在30天內，須付給太空人200萬美元。
這件醜聞案，在2015年6月爆發，當時鬧得沸沸揚揚，還由聯邦調查局(FBI)追查太空人隊駭客案幕後指使者。原來是柯瑞亞在2013到2014年，用駭客技術控制太空人5筆帳號，進入該隊資料庫，竊取內部交易、統計數據與球探報告等資料。
(中時電子報)
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