紅包守不住！盤點農曆年後接力來台10組韓星
2017年第一個月今迎來最後一天，回顧本月就有6組韓星陸續來台會粉絲，像是GOT7、IU、李準基、潤娥等等，尤其月底朴寶劍2度在台舉辦的見面會，更有師兄宋仲基的站台力挺，見到「開花兄弟」合體，又是辦好辦滿整整3個小時半，誠意十足讓粉絲大呼值回票價。
而過了一個農曆年，各位韓粉們紅包收了多少呢？年後可有更多組韓星接力報到，見面會、演唱會都有，且部分幾組藝人舉辦的時間點又撞期，可是讓粉絲們為了分配時間傷透腦筋，以下就盤點年後造訪寶島的10組韓星。
演出活動：2017 Shinhwa LIVE-Unchanging in Taipei
演出日期：2017／02／04（六）
演出地點：台北南港展覽館
演出時間：18:00
票 價：NT$ VIP-6500／5800／5500／4500／3500／2500／1500
演出活動：金裕貞「First Memory」台灣見面會
演出日期：2017／02／04（六）
演出地點：ATT SHOW BOX
演出時間：16:00
票 價：NT$ 3800／2800／1800
演出活動：2017 Running Man Live in Taipei
演出日期：2017／02／10（五）
演出地點：台北南港展覽館
演出時間：19:00
票 價：NT$ 5800／4800／3800／2800／1800
演出活動：2017 KIM WOO BIN Fanmeeting <SPOTLIGHT > in Taiwan
演出日期：2017／02／11（六）
演出地點：台北國際會議中心 （TICC）
演出時間：18:00
票 價：NT$ 4800／3800／2800／2000（身障票區）
演出活動：KIM RAE WON 1st Fan Meeting in Taiwan
演出日期：2017／02／19（日）
演出地點：ATT SHOW BOX
演出時間：16:00
票 價：NT$ 3500／2800
演出活動：INFINITE ONLY SHOW ASIA FAN MEETING TOUR 2017
演出日期：2017／02／19（日）
演出地點：台大體育館
演出時間：18:00
票 價：NT$ 5800／5200／4800／3800／2800／1800
演出活動：KYUHYUN SOLO CONCERT-Reminiscence of a novelist-in TAIPEI
演出日期：2017／02／25（六）
演出地點：新莊體育館
演出時間：19:00
票 價：NT$ 5200／4500／4000／3500／2500／2250（身障票區）
演出活動：ASTRO 1st Mini Concert In Taipei
演出日期：2017／02／28（二）
演出地點：台大體育館
演出時間：15:00
票 價：NT$ 3600／3000
演出活動：VIXX Leader Ns First Sweet Fan Meeting N with You in Taipei
演出日期：2017／03／05（日）
演出地點：ATT SHOW BOX
演出時間：18:00
票 價：NT$ 3800／3600／3200
演出活動：鄭俊英台灣演唱會
演出日期：2017／03／19（日）
演出地點：ATT SHOW BOX
演出時間：18:30
票 價：NT$ 3800 (全區站席) ／ 1200（輪椅席）
(專題報導)
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