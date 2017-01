紅包守不住！盤點農曆年後接力來台10組韓星

韓粉傷荷包,農曆年後有多組韓星接力來台。(圖/取材自各售票系統)

2017年第一個月今迎來最後一天,回顧本月就有6組韓星陸續來台會粉絲,像是GOT7、IU、李準基、潤娥等等,尤其月底朴寶劍2度在台舉辦的見面會,更有師兄宋仲基的站台力挺,見到「開花兄弟」合體,又是辦好辦滿整整3個小時半,誠意十足讓粉絲大呼值回票價。

而過了一個農曆年,各位韓粉們紅包收了多少呢?年後可有更多組韓星接力報到,見面會、演唱會都有,且部分幾組藝人舉辦的時間點又撞期,可是讓粉絲們為了分配時間傷透腦筋,以下就盤點年後造訪寶島的10組韓星。

「神話」2017年海外巡迴演唱會首站-台北場。(圖/翻攝自無懼 No Fear臉書)

演出活動:2017 Shinhwa LIVE-Unchanging in Taipei

演出日期:2017/02/04(六)

演出地點:台北南港展覽館

演出時間:18:00

票 價:NT$ VIP-6500/5800/5500/4500/3500/2500/1500

金裕貞「First Memory」台灣見面會。(圖/取材自JOYTIME 佳音娛樂有限公司臉書)

演出活動:金裕貞「First Memory」台灣見面會

演出日期:2017/02/04(六)

演出地點:ATT SHOW BOX

演出時間:16:00

票 價:NT$ 3800/2800/1800

2017 Running Man Live in Taipei。(圖/取材自創世紀全球娛樂臉書)

演出活動:2017 Running Man Live in Taipei

演出日期:2017/02/10(五)

演出地點:台北南港展覽館

演出時間:19:00

票 價:NT$ 5800/4800/3800/2800/1800

金宇彬粉絲見面會。(圖/取材自和樣有限公司臉書)

演出活動:2017 KIM WOO BIN Fanmeeting <SPOTLIGHT > in Taiwan

演出日期:2017/02/11(六)

演出地點:台北國際會議中心 (TICC)

演出時間:18:00

票 價:NT$ 4800/3800/2800/2000(身障票區)

金來沅首次台灣見面會。(圖/取材自JOYTIME 佳音娛樂有限公司臉書)

演出活動:KIM RAE WON 1st Fan Meeting in Taiwan

演出日期:2017/02/19(日)

演出地點:ATT SHOW BOX

演出時間:16:00

票 價:NT$ 3500/2800

INFINITE粉絲見面會。(圖/取材自Alive promotions臉書)

演出活動:INFINITE ONLY SHOW ASIA FAN MEETING TOUR 2017

演出日期:2017/02/19(日)

演出地點:台大體育館

演出時間:18:00

票 價:NT$ 5800/5200/4800/3800/2800/1800

圭賢SOLO演唱會。(圖/取材自SuperDome 超級圓頂臉書)

演出活動:KYUHYUN SOLO CONCERT-Reminiscence of a novelist-in TAIPEI

演出日期:2017/02/25(六)

演出地點:新莊體育館

演出時間:19:00

票 價:NT$ 5200/4500/4000/3500/2500/2250(身障票區)

ASTRO迷你演唱會。(圖/取材自寬宏藝術 Kuang Hong Arts臉書)

演出活動:ASTRO 1st Mini Concert In Taipei

演出日期:2017/02/28(二)

演出地點:台大體育館

演出時間:15:00

票 價:NT$ 3600/3000

VIXX隊長N首次單獨甜蜜見面會。(圖/取材自大衍喜文化傳媒股份有限公司)

演出活動:VIXX Leader Ns First Sweet Fan Meeting N with You in Taipei

演出日期:2017/03/05(日)

演出地點:ATT SHOW BOX

演出時間:18:00

票 價:NT$ 3800/3600/3200

鄭俊英台灣個人演唱會。(圖/取材自環球國際唱片股份有限公司)

演出活動:鄭俊英台灣演唱會

演出日期:2017/03/19(日)

演出地點:ATT SHOW BOX

演出時間:18:30

票 價:NT$ 3800 (全區站席) / 1200(輪椅席)

(專題報導)