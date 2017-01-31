紅包守不住！盤點農曆年後接力來台10組韓星

韓粉傷荷包，農曆年後有多組韓星接力來台。（圖／取材自各售票系統）

2017年第一個月今迎來最後一天，回顧本月就有6組韓星陸續來台會粉絲，像是GOT7、IU、李準基、潤娥等等，尤其月底朴寶劍2度在台舉辦的見面會，更有師兄宋仲基的站台力挺，見到「開花兄弟」合體，又是辦好辦滿整整3個小時半，誠意十足讓粉絲大呼值回票價。

而過了一個農曆年，各位韓粉們紅包收了多少呢？年後可有更多組韓星接力報到，見面會、演唱會都有，且部分幾組藝人舉辦的時間點又撞期，可是讓粉絲們為了分配時間傷透腦筋，以下就盤點年後造訪寶島的10組韓星。

「神話」2017年海外巡迴演唱會首站-台北場。（圖／翻攝自無懼 No Fear臉書）

演出活動：2017 Shinhwa LIVE-Unchanging in Taipei

演出日期：2017／02／04（六）

演出地點：台北南港展覽館

演出時間：18:00

票 價：NT$ VIP-6500／5800／5500／4500／3500／2500／1500

金裕貞「First Memory」台灣見面會。（圖／取材自JOYTIME 佳音娛樂有限公司臉書）

演出活動：金裕貞「First Memory」台灣見面會

演出日期：2017／02／04（六）

演出地點：ATT SHOW BOX

演出時間：16:00

票 價：NT$ 3800／2800／1800

2017 Running Man Live in Taipei。（圖／取材自創世紀全球娛樂臉書）

演出活動：2017 Running Man Live in Taipei

演出日期：2017／02／10（五）

演出地點：台北南港展覽館

演出時間：19:00

票 價：NT$ 5800／4800／3800／2800／1800

金宇彬粉絲見面會。（圖／取材自和樣有限公司臉書）

演出活動：2017 KIM WOO BIN Fanmeeting <SPOTLIGHT > in Taiwan

演出日期：2017／02／11（六）

演出地點：台北國際會議中心 （TICC）

演出時間：18:00

票 價：NT$ 4800／3800／2800／2000（身障票區）

金來沅首次台灣見面會。（圖／取材自JOYTIME 佳音娛樂有限公司臉書）

演出活動：KIM RAE WON 1st Fan Meeting in Taiwan

演出日期：2017／02／19（日）

演出地點：ATT SHOW BOX

演出時間：16:00

票 價：NT$ 3500／2800

INFINITE粉絲見面會。（圖／取材自Alive promotions臉書）

演出活動：INFINITE ONLY SHOW ASIA FAN MEETING TOUR 2017

演出日期：2017／02／19（日）

演出地點：台大體育館

演出時間：18:00

票 價：NT$ 5800／5200／4800／3800／2800／1800

圭賢SOLO演唱會。（圖／取材自SuperDome 超級圓頂臉書）

演出活動：KYUHYUN SOLO CONCERT-Reminiscence of a novelist-in TAIPEI

演出日期：2017／02／25（六）

演出地點：新莊體育館

演出時間：19:00

票 價：NT$ 5200／4500／4000／3500／2500／2250（身障票區）

ASTRO迷你演唱會。（圖／取材自寬宏藝術 Kuang Hong Arts臉書）

演出活動：ASTRO 1st Mini Concert In Taipei

演出日期：2017／02／28（二）

演出地點：台大體育館

演出時間：15:00

票 價：NT$ 3600／3000

VIXX隊長N首次單獨甜蜜見面會。（圖／取材自大衍喜文化傳媒股份有限公司）

演出活動：VIXX Leader Ns First Sweet Fan Meeting N with You in Taipei

演出日期：2017／03／05（日）

演出地點：ATT SHOW BOX

演出時間：18:00

票 價：NT$ 3800／3600／3200

鄭俊英台灣個人演唱會。（圖／取材自環球國際唱片股份有限公司）

演出活動：鄭俊英台灣演唱會

演出日期：2017／03／19（日）

演出地點：ATT SHOW BOX

演出時間：18:30

票 價：NT$ 3800 (全區站席) ／ 1200（輪椅席）

(專題報導)