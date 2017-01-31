機場混亂 川普反怪罪示威民眾

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川普暫時禁止7個伊斯蘭國家的國民入境美國，引起民眾抗議。(圖片取自美聯社)

美國總統川普暫時禁止7個伊斯蘭國家的國民入境美國，引發各界連日抗議，造成機場狀況混亂，但川普今天否認自己是造成機場魂亂的元兇，反怪罪示威群眾以及達美航空（Delta Airlines）的電腦系統當機，才是造成各主要機場亂象的原因。

美國總統川普上周五簽署行政命令，禁止7個伊斯蘭國家的國民入境美國，引發各界連日抗議，美國多個機場爆發示威後，紐約、華盛頓、波士頓周日也出現第示威潮。民主黨參議員舒默在集會上發言，指禁令有違美國精神與核心價值，呼籲川普撤銷禁令。

川普則透過推文說：「各機場發生的大問題，主要是達美航空電腦當機、民眾示威，以及舒默參議員眼淚所造成。」

川普對於外界的反對，則辯稱禁令並非針對穆斯林，「仍會在同情逃避迫害者之同時保護美國公民」。

(中時電子報)