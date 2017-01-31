高雄大港花火初三秀606秒　首創山海河跨港千米綻放絕美煙火

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，今年以幸福雞立為主題，重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，全台首創結合山、海、河美景長達10分6秒，吸引上萬群眾觀賞，絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。另兩場大港花火將在2月4日和11日施放，其中11日元宵節以「2017」發想將施放長達20分17秒的煙火。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，全台首創結合山、海、河美景長達10分6秒，絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，創新結合山、海、河、港美景的多層次高空煙火，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節最大亮點的重頭戲便是共有3場的「大港花火秀」，另兩場大港花火將在2月4日和11日施放。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節最大亮點的重頭戲便是共有3場的「大港花火秀」，其中11日元宵節以「2017」發想將施放長達20分17秒的煙火。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，光榮碼頭的港灣花火秀從1月31日至2月12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日不施放。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，光榮碼頭的港灣花火秀從1月31日至2月12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日不施放。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，光榮碼頭的港灣花火秀從1月31日至2月12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日不施放。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂將愛河夜色映照得波光瀲灩。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，每晚7點在愛河中央施放水上劇場燈光煙火秀，以雷射燈光搭配音樂將愛河夜色映照得波光瀲灩。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日在愛河畔登場，高雄市長陳菊（右八起）、副市長史哲、觀光局長曾姿雯等與會人士25日一同點燈施放愛河煙火。（王錦河攝）

2017高雄燈會藝術節30日起至2月12日農曆十六在愛河畔登場，今年以幸福雞立為主題，重頭戲是在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空「大港花火秀」，全台首創結合山、海、河美景長達10分6秒，吸引上萬群眾觀賞，絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。另兩場大港花火將在2月4日和11日施放，其中11日元宵節跨12日的凌晨零點以「2017」發想將施放長達20分17秒的煙火。

大年初三燈會藝術節開幕晚會以九天甲仙藝能家園演出《齊天戰鼓》揭開序幕，高雄市長陳菊率市府局處首長和與會人士一同樂跳「吱吱叫」大會舞，晚間7點愛河水上劇場燈光煙火秀登場，以雷射燈光搭配音樂施放低空煙火，讓民眾可在愛河畔近距離感受聲光效果，緊接著光榮碼頭港灣花火秀接力上演。

今年高雄燈會藝術節以「幸福雞立」為主題，將愛河沿岸從高雄橋至七賢橋的河東河西路兩側分為傳統燈飾區、藝術燈飾區、宗教燈區、燈飾布置競賽、全國創意花燈競賽等5個燈區，設置各種樣式的造型花燈逾100座，呈現年節歡樂氣氛，民眾可搭乘愛之船、貢多拉或雙層巴士體驗愛河畔的年節氛圍。

除了愛河燈會外，佛光山從1月28日大年初一至2月25日舉辦雞年「名聲天曉」為主軸的「春節平安燈法會」；旗山燈會從1月28日至2月1日以「金雞報喜、聞雞旗福」為主題，在旗山公共體育場打造9大創意燈區；岡山燈會從1月27日至2月1日以「歡喜福運迎金雞」為主題，特別推出情境式水上燈區，並規畫卡通人偶歡樂遊園，搭配岡山壽天宮的「螺絲媽祖」和「螺絲千順將軍」更添特色。

今年煙火在愛河畔、光榮碼頭、西子灣一港口等3處不同地點施放，愛河中央的水上劇場花火秀從1月30日至2月12日每晚7點施放大約3分鐘，以雷射燈光搭配音樂綻放低空煙火；光榮碼頭的港灣花火秀從1月31日至2月12日每晚9點半施放大約3分鐘，但2月4日和11日因大港煙火秀和提燈大遊行而不施放；高雄觀光局長曾姿雯表示今年最大亮點的重頭戲便是「大港花火秀」，這是全台首創在西子灣一港口兩側鼓山和旗津共1000米長的防波堤施放高空海港煙火，創新結合山、海、河、港美景的多層次高空煙火，有許多獨特花色和造型的煙火齊放，將高雄港和一港口海面映照成色彩繽紛且明暗層次豐富的絢麗海景，美到令人讚嘆。

大港花火施放時間共有3次，1月30日晚上10點、2月4日晚上10點、2月11日元宵節跨12日的凌晨零點，其中1月30和2月4日各施放10分6秒，代表民國106年，唯獨2月11跨12日的凌晨零點施放20分17秒，象徵2017年。民眾千萬別錯過今年最大亮點、精彩絕美的大港花火秀，30日晚間首次施放，西子灣中山大學一帶包括英國領事館、十八王公廟等高點早在幾日前就有許多攝影愛好者用三腳架先行卡位，當晚吸引大批群眾觀賞拍攝這難得美景，好位置可說是一位難求。

2月11日元宵節當天下午4點起至晚間10點將展開萬人提燈大遊行，路線從民生河東路口出發，沿河東路右轉五福路直到五福七賢路口，其中萬人提燈花車大遊行將於晚間7點登場，共有華航、中信造船、佛光山、高雄意誠堂關帝廟和多個宗教團隊的特色花車，以及國防部海陸空官校軍樂隊、海軍陸戰隊指揮部軍樂隊、中正國防預校樂旗隊、高雄姊妹市國際表演團隊包括秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市

阿卡貝拉合唱團、美國玻特蘭玫瑰皇后等將表演各國特色舞蹈。高雄樹德家商樂儀隊、高雄家商管樂隊、三信家商樂旗隊、中華藝校樂旗隊、義守大學及實踐大學的宋江陣等共30個隊伍將輪番登場。遊行結束後稍事休息，當天凌晨零時隨即上演長達20分17秒的大港花火秀為今年燈會藝術節畫下完美句點。詳情可上2017高雄燈會藝術節官網查詢。

(中時)