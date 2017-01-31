指命令條文違法違憲 華州檢察長告川普

美國華盛頓州檢察長佛格森今天對川普總統暫停核發7個回教國家人民簽證的命令提出告訴，質疑這道命令違法且違憲。

佛格森（Bob Ferguson）召開記者會說：「沒有人能凌駕在法律之上，即使總統也不例外。一旦上了法庭，就不是聲音大的占上風，而是要看憲法的規定了。」

佛格森所提出的告訴案前所未見，控告對象包括川普、國土安全部以及政府高層官員。案中請求，將川普有關移民的行政命令關鍵條文宣告為非法和違憲。1060131

(中央社)