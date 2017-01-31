川普移民政策令市場不安 美股急挫

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美國總統川普政府打壓移民的爭議性作法令市場不安，美股今天大幅收低，道瓊工業指數上週站上的2萬點大關又告跌破。

分析師指出，川普禁止7個以回教人口為主國家的人民入境美國並暫停收容難民的作法，可能會使減稅等去年大選過後一再推升美股創新高的政策延後實施。

道瓊指數下挫122.65點或0.61%，以19971.13點作收。

標準普爾指數跌13.79點0.60%，收在2280.90點。

科技股那斯達克指數跌47.07點或0.83%，收5613.71點。1060131

(中央社)