大年初四 全台都有冷的感覺

我要評比

受大陸冷氣團影響，今天清晨全台都有冷的感覺，中部以北低溫將降至14度左右，南部及花東16至18度；新竹以北及宜蘭白天高溫不超過20度，一整天都偏涼冷，花東地區則有22度左右。

今天是大年初四，根據中央氣象局表示，受大陸冷氣團影響，清晨全台都有冷的感覺。中南部雖然最高溫約24、25度，但入夜後仍有涼意，請大家留意溫度變化，注意保暖。

天氣方面，除了迎風面的北部及東半部持續有降雨外，由於南方水氣北移至台灣上空，南部平地及中部山區雲量增加，局部地區也有零星降雨的機率，建議外出攜帶雨具備用。

另外，隨著東北風明顯增強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060131

(中央社)