NBA》3分命中率奇高 籃網留艾西2年

艾西(右)去年11月被小牛從發展聯盟釋出，如今確定和籃網簽2年合約。(美聯社資料照)

(06:50補充 加入籃網教頭評語)「我在球場上非常努力，我想留在這裡，當作我的家。」籃網隊前鋒艾西(Quincy Acy)的願望成真了！根據《CBS運動網》最新消息，原先是10天短約的艾西，確定和籃網簽下2年合約。

26歲的艾西，身高6呎7吋(約201公分)，可打大前鋒和小前鋒。艾西為籃網出賽10場，平均上場12分鐘，貢獻7分、2.7籃板；投籃命中率5成75，3分球命中率更高達6成47。

「他的外線投射相當有趣。」籃網總教練艾金生(Kenny Atkinson)仔細觀察艾西10場比賽，「我看到他的出手方式、平衡感，以及理解比賽的能力。」艾金生並看好艾西成為聯盟中出色的3分射手。

(中時電子報)