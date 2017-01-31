美鑽油增加 國際油價跌

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美國過去1週鑽油活動再次增加，預測機構擔心，其他產油國的減產行動恐怕不足以使全球供應過剩情況減少到期望的程度，國際油價今天下挫。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下挫54美分，以每桶52.63美元作收。

倫敦北海布倫特原油3月交割價下跌29美分，收在每桶55.23美元。1060131

(中央社)