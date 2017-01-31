百萬連署阻川普入境 英國明言不會取消他來訪
英國首相梅伊（Theresa May）日前訪美時表示美國總統川普已接受英國女王伊莉莎白二世的邀請，將於今年訪英，但由於川普下令暫停收容難民並禁止7個穆斯林國公民入境，連英國民眾看不下去，逾百萬人上網連署要求取消邀請他來訪。不過英國政府表明，雖然不贊同他的禁令，但不會取消川普入境訪問。
英國議會請願網站統計數字顯示，已有超過百萬人連署請願，呼籲取消英國對美國總統川普發出的國事訪問邀請。請願書表示川普身為美國總統獲邀請進行國是訪問，會讓英國女王蒙羞。按規定，一旦請願人數超過10萬，議會就應考慮對相關議題展開辯論。
不過外相強生表示，美國新任總統應獲得國是訪問英國的機會和榮譽，不過英國其他反對黨均要求取消川普原訂今年赴英國進行的國是訪問。
(中時電子報)
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