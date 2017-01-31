伊朗射飛彈 以色列指違反安理會決議

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美國白宮今天表示，已得知伊朗進行飛彈試射，但並未透露詳情或加以批評。以色列總理尼坦雅胡則指控，伊朗發射彈道飛彈是「公然違反」聯合國安全理事會決議。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說：「我們得知，伊朗發射了那枚飛彈，我們正研究此事的真正性質。」

不願具名的美國官員透露，伊朗是從瑟姆南（Semnan）附近的設施射出這枚飛彈；並說，伊朗上次試射同型飛彈是在2016年7月。

尼坦雅胡在臉書發表聲明說，他在會見美國總統川普時，會「提出在此狀況或其他狀況下對伊朗恢復制裁」的主張。

白宮今天表示，川普將在2月15日接待尼坦雅胡訪美。1060131

(中央社)