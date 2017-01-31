沙烏地阿拉伯軍艦遭襲 2死3傷

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沙國一艘軍艦30日遭葉門胡塞武裝船隻自殺式襲擊，導致2名沙國海軍士兵死亡。(圖取自/googlemap)

沙烏地阿拉伯領導的多國聯軍31日發表聲明說，沙國一艘軍艦30日遭葉門胡塞武裝船隻自殺式襲擊，導致2名沙國海軍士兵死亡。

聲明說，事發時沙烏地阿拉伯一艘軍艦正在葉門西部荷臺達港口海域執行檢查巡邏任務，3艘胡塞武裝船隻中的一艘突然撞向沙國軍艦尾部引爆炸彈，造成軍艦尾部起火。爆炸導致2名士兵死亡，另有3人受傷。

聲明說，另外2艘胡塞武裝船隻在事發後逃走，沙烏地阿拉伯軍艦的火勢隨後被控制和撲滅。聯軍戰機和艦艇對逃逸的胡塞武裝船隻進行追蹤。

(中時電子報)