抗議川普禁穆斯林 伊朗試射飛彈

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就在美國總統川普宣布穆斯林禁令後短短幾天，伊朗試射了中程彈道飛彈。一名美國官員證實，這枚飛彈飛行了630英里（約1014公里）後爆炸，並稱伊朗人是在「試探川普」。

據英國《快報》報導，這位不願透露姓名的官員說，飛彈測試是29日在森南（Semnan）附近進行。然而，德黑蘭部署大規模殺傷武器（weapon of mass destruction）違反了聯合國1929號決議，決議中禁止伊朗進行任何能攜帶核武的彈道飛彈活動。

(中時電子報)