川普穆斯林禁令 英數萬人抗議

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英國倫敦和其他城巿今天有數以萬計民眾走上街頭，抗議美國總統川普禁止移民和穆斯林人口為主7個國家居民進入美國。訴求取消川普訪英的請願連署，已吸引近150萬人參與。

路透社報導，數千人聚集唐寧街（Downing Street）首相梅伊（Theresa May）官邸外參與抗議，有些人手持「對種族主義說不，對川普說不」、「丟掉川普」（Dump Trump）和「我支持穆斯林」的標語。梅伊27日在華府拜會川普（Donald Trump）。

梅伊邀川普對英國進行國是訪問，有些人高呼「梅伊真可恥」口號。

近150萬人參與訴求取消川普訪英的請願連署。川普訪英將獲王室壯觀排場及女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）宴會歡迎。（譯者：中央社何宏儒）1060131

(中央社)