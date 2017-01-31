邱淑貞15歲愛女 穿短裙露白嫩長腿拜年

邱淑貞大女兒沈月(右一）外型亮麗、身材姣好。（圖／明報提供）

沈月穿短裙拜年驚艷網友。（圖／翻攝自沈月IG)

昔日性感女神邱淑貞有三個漂亮女兒，尤其是大女兒沈月的美貌，更被看好是媽媽的接班人，近日正逢農曆新年，她也開心在IG拜年，還秀出纖細長腿，再度引起關注。

沈月雖然才15歲，但外型亮麗、身材姣好，這次她為了應景，特地穿上紅色外套，內搭黑色短裙，露出雪白纖細長腿，對著鏡頭燦笑，模樣甜美令人驚艷，她也開心祝大家「春節快樂、順心如意、幸福圓滿」，網友都大讚她太美了，有女神風範。

其實，沈月過去就常和媽媽公開露面，兩人外型激似姐妹，被網友稱讚是「最美母女」，看好她未來可以成為下個女神代表。

(中時電子報)