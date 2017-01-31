擴增實境太熱 蘋果也要參一腳
蘋果對擴增實境（AR）技術情有獨鍾，從3D攝影、3D相機模組、地圖到軟體APP， 透過專利布局和併購新創企業等方式，都可看見蘋果積極布局擴增實境的企圖心。
若你想用iPhone感受3D地圖實物景象的臨場感，蘋果在擴增實境地圖（augmented reality maps）的專利，可智慧判讀鏡頭捕捉到景象的概況，提供動態的擴增實境地圖景像。
這個技術還可以提供使用者即時的影像分析，使用者可即時體驗當下周遭環境的擴增實境視野。
此外，未來iPhone可能具備3D攝影功能，結合掃描引擎功能，使用者可將人臉等3D圖像掃描到iPhone螢幕上，透過擴增實境應用，讓3D圖像更栩栩如生。
未來隱形眼鏡也可以擁有擴增實境功能，蘋果在這個領域沒有缺席。
醫療科技公司EPGL正在規劃開發可適用智慧型隱形眼鏡的擴增實境APP，進一步能支援蘋果iOS作業系統，未來用iPhone看擴增實境，不會是夢想。
除了技術與專利，蘋果也透過併購方式，深化在擴增實境技術的實力。
例如蘋果先前併購一家名為 Faceshift的新創企業，這家公司研發可即時補捉人類臉部表情的技術，能應用在電腦的虛擬實境環境，栩栩如生呈現人類的表情容貌。這技術可應用在遊戲、電影特效製作、甚至臉部辨識、身分安全等領域。
分析師指出，擴增實境技術與蘋果目前所有事業息息相關，預期蘋果無人駕駛系統將支援擴增實境技術，最快1年到2年內可看到蘋果開發擴增實境AR的初步成果。
此外，iPad和Apple Watch全新產品類別，可能與擴增實境有關，最快要到2018年有機會推出。1060131
(中央社)
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