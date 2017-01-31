卸任10天 歐巴馬為移民禁令戰川普

卸任僅10天的前美國總統歐巴馬今天發聲，加入反對現任總統川普的行政命令，歐巴馬說，美國價值觀攸關存亡之際，民眾依憲法行使集會遊行權、表達心聲，他深受鼓舞。

歐巴馬透過發言人路易斯（Kevin Lewis）下午發表書面聲明，儘管在聲明中未點名川普、也未明確指出是回應川普上週五頒布的行政命令、針對敘利亞難民及7個穆斯林為主國家民眾的旅遊禁令而來，但在週末全美各地上演反對川普這項行政命令的遊行抗議活動後，歐巴馬在聲明中說，看到全美各地民眾參與的程度，讓他感到鼓舞。

他還說，當美國價值觀正面臨危急存亡之際，公民按憲法行使集會遊行權利，向民選公職人員表達心聲，「這正是我們期望看到的」。

一般多認為，卸任總統「不在其位、不謀其政」，美國當代政治史上，卸任總統也多小心維持不批評現任總統的慣例，讓現在的白宮主人好做事。

不過，歐巴馬早在卸任前就曾說，他願意給川普領導國家的機會，但身為公民，他不會永遠保持沈默，在需要捍衛美國核心價值時，他會發聲。

川普頒布這項行政命令後，引發全美多城的抗議風潮，至少有16個州的檢察長更發表聯合聲明，譴責川普的行政命令違憲，指「任何一位美國總統都不能改變宗教自由是美國立國基本原則的事實」。

不過，川普聲稱，這項行政命令是「歐巴馬規、川普隨」，過去歐巴馬也曾這麼做，更指這「不是穆斯林禁令」、無關宗教，並批評是媒體誤導，還指責是抗議民眾引起騷亂，不是因為他的命令。

而歐巴馬在聲明最後明白表示，針對這樣的外交政策決策的比較，他要說，他根本不同意因個人信仰或宗教而有所歧視的概念。

根據「華盛頓郵報」報導，事實上，歐巴馬2011年是因肯塔基州當時查獲2名伊拉克人以難民身分進入美國前，曾在伊拉克參與攻擊美軍的行動，但歐巴馬未像川普一樣，頒布永久禁止收容敘利亞難民、暫停所有的難民收容流程4個月的命令，歐巴馬採取強化並重新審查，致審核流程時間拉長。

另外，歐巴馬並未停止川普行政命令提及7個國家民眾的非移民簽證申請。

2015年，歐巴馬政府為因應加州聖伯納地諾槍擊案及歐洲多起恐攻事件，修正部分免簽證入境美國（VWP）的相關計畫，即免簽證適用者若在過去5年造訪過包括伊拉克在內的7國，必須以面談方式申請簽證。而這7國正是川普這次暫停非移民簽證核發的國家。

對此，白宮發言人史派瑟僅說，川普將美國國家及人民安全視為最優先工作，他「主動出擊」採取預防措施，而不是等到有危害美國安全的事件發生後才「被動回應」。1060131

(中央社)