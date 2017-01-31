民主黨阻擋無效 提勒森有望成國務卿

儘管民主黨聯邦參議員舒默今天提議，延後前艾克森美孚石油公司董事長兼執行長提勒森成為國務卿的同意權投票，但共和黨靠人數優勢、結束程序發言，他最快有望明天獲同意。

在這項提名同意投票前，美國總統川普以行政命令宣布停收難民4個月，敘利亞民眾直到更進一步通知前，都禁止進入美國，並暫停包括伊拉克在內的7個國家簽證發放，這也成為今晚國會行使同意權時的主要話題。

川普今天反擊，舒默（Charles Schumer）批評他的行政命令，甚至為移民處境感傷難過流眼淚是「假哭」；而舒默今天發言時在未點名川普的情況下批評，這項行政命令錯誤、危險，必須立刻修正。

他甚至提出延後提勒森同意任命投票的議案，舒默說，美國民眾必須知道提勒森是否會執行這一行政命令以及他是否參與制定了川普的這項行政命令，「投票前，我們有必要知道他的立場」。

只不過，享有國會52席多數優勢的共和黨，在結束程序發言的表決時，甚至獲得56票同意，這也意味著為提勒森的同意權投票已清除程序障礙，美聯社預計，提勒森有望最快於明天獲得國會通過，成為國務卿。

民主黨許多聯邦參、眾議員今晚還在寒風中齊聚美國最高法院門口，要求川普撤回這項行政命令。

有分析認為，川普在提勒森上任前宣布這項移民禁令，讓提勒森一上任就得面對許多批評與燙手山竽，而他將領導美國龐大的外交體系，有逾兩百名國務院員工今天簽署「異議備忘錄」，透過既有內部表達意見的管道，反對川普這項命令，他們認為，這不會讓美國更安全，反掀起世界其他地方反美情緒。

「外交政策」雜誌形容，相較於國務院員工過去也透過同樣方法、表達不同意前總統歐巴馬在敘利亞問題上採取的政策，川普和外交體制派的分歧就算不是前所未見，但這次簽署人數極為龐大，對將領導逾7萬名外交工作人員的提勒森來說，如何團結內部、激勵士氣，將是頭痛問題。

對此，白宮發言人史派瑟今天強勢回應，川普就是會執行競選承諾，他們「要嘛接受，要不辭職滾蛋」；「如果總統保護國家安全的政策決定，對他們來說是大問題，這得由他們來決定是否留下來」。1060131

(中央社)