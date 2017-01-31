鴨子聽周杰倫歌曲 老農種出好吃稻米

宜蘭縣三星鄉老農張錦池採用稻鴨共生的自然農法，在農田養小鴨，小鴨們每天也聽流行音樂。他說，種出來的稻子品質不錯，鴨子也很健康。

國內近年來常發生食安風暴，健康無污染的農產品變得炙手可熱。張錦池為迎合時代所需，3年前起，在稻田中採用稻鴨共生自然農法。

這種農法是將小鴨放養在田地中，牠會吃掉危害秧苗的福壽螺等害蟲，減少農藥使用，排遺還可當有機肥料，增加地力，鴨子熟成後也成了另一筆收入。

「給鴨子聽音樂，種出來的稻米品質會更好，鴨子也會快樂健康！」張錦池說，他透過雲端網路，每天清晨7時到晚間6時30分期間，在田邊播放5次音樂，歌曲包含江蕙的「家後」、周杰倫「青花瓷」、羅大佑「童年」、蕭邦「月光曲」、費玉清「晚安曲」，還有民歌、「五月天」流行音樂等，出產的稻米特別有彈性。

農民們說，鴨子踩踏稻田土壤後，會讓土壤含氧，分子變小，排遺又是鹼性，可改善土壤，稻子吸收好，自然長得好。

三星鄉長黃錫墉表示，三星鄉是宜蘭縣重要穀倉，但近年來農舍如雨後春筍般出現後，當地水田耕地面積已減到約2200公頃。其中，雖然有機與友善耕作面積只占約160公頃，但經濟效益及產值高於慣行農法栽種的稻米。

他表示，為有益於土地永續經營，希望更多的農民可一起加入稻鴨共生的自然農法，鼓勵農民種出優質三星米，推廣友善及有機農業。1060131

(中央社)