杜魯道向加國穆斯林喊話 與你們同在

加拿大魁北克市清真寺發生恐怖槍擊案，造成6死19傷，總理杜魯道今天率國會議員起立默哀，並向加國穆斯林喊話，「我們與你同在，3600萬人都在心碎；我們珍惜你們。」

杜魯道同時在國會中，向全國人民強調，加拿大不會被暴力所迫，反將因此更加團結；周日的恐怖攻擊目的是想破壞加拿大的多元包容價值、散播仇恨、分化人民，「但我們不會閉鎖心智，我們將開放心胸。」

加拿大各黨黨魁也在國會中發表談話。保守黨代理黨魁安布羅斯（Rona Ambrose）和新民主黨黨魁唐民凱（Tom Bulcair）都表示，這次攻擊案選在清真寺攻擊祈禱中的人民，就是要藉此動搖加拿大安全從事信仰活動的根基，加拿大人必須團結一致，絕不能容忍仇恨、暴力。

杜魯道、安布羅斯、唐民凱、綠黨黨魁梅伊（Elizabeth May）以及國安部長古戴爾（Ralph Goodale）下午前往魁北克市，參加為死難者舉行的守夜儀式。加拿大全國各地今天也陸續為此案死難者舉行紀念追悼儀式，以行動表示對穆斯林社區的支持。

各國領袖則是紛紛就此事件，向加拿大表達震驚和支持之意。其中，美國總統川普也致電杜魯道，向加國人民致哀，同時表示願意提供必要的協助。

由於此案發生時間，緊接在川普簽署行政命令、暫時拒絕7個穆斯林國家公民入境美國之後，不少人視之為「川普效應」。

魁北克警方表示，周日晚間8點的清真寺恐怖攻擊案發生之後，有2人被捕，但只有其中一人是嫌犯。該名嫌犯將在下午稍晚出庭。

警方指出，6名死者的年齡介於35歲至70歲之間，其中包括一位大學教授和一名雜貨店老闆。1060131

(中央社)