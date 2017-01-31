要知新竹茶歷史 看羅賴明家族展

想要知道「茶葉」在新竹市發展軌跡，乃至全台茶葉產業如何占有一席之地，新竹市文化局3樓文化櫥窗即日起展出的「羅賴明家族與金山面茶葉發展資料展」，可以提供你答案。

新竹市文化局表示，金山面茶葉是日據新竹州及新竹縣時期種植面積最廣的產業，其中最具聲望之製茶家族為羅賴明家族，茶苗產銷全國，現今各地的茶葉源頭來自新竹，該家族在新竹市發展中占有重要地位，對台灣茶葉發展功不可沒。

文化局副局長李欣耀說，羅賴明（西元1863-1951年）童年受僱於大戶家族負責盡職、克勤克儉，隨後遷居新竹市金山面，於1906年承租位金山面茶寮頂55公頃荒蕪雜林地，家族成員辛苦開墾，數年後把荒地變為茶園。

羅賴明家族在1923年時設立發動機製茶工場，當時培育的優良茶苗，賣與三井會社銷售全島，連續5年賣出茶苗500餘萬株。此外，羅賴明並任職台灣茶共同販賣所協議會會員，協助指導台灣茶業發展，輔導有功獲得日本政府3次表揚，深獲肯定。

台灣光復後，羅賴明家族製茶工場改為金山茶莊，製造各種茶葉，年產乾茶10餘萬公斤，名聲響譽全台。除茶葉產業外，羅賴明家族熱心公益，如參與褒忠亭慶讚中元祭大豬比賽均屢獲佳績，頗受地方人士佳評。

羅賴明家族的茶廠主要是製作紅茶銷售至智利，烏龍茶則以銷往美國為主，但因蘆溝橋事變，中日戰起，外銷貿易大受影響，後來光復後遇到「三七五減租」、「耕者有其田」等政策，原本是由他們辛苦開墾了40年的茶園，卻由別人承領，滋味五味雜陳。

後來，羅賴明家族辛苦賺錢所買下的25甲土地和茶工廠，也因陸軍新兵第二訓練中心、交大光復校區、中山高速公路等一連串重大建設陸續徵收，民國69年，政府闢建科學園區徵收金山面土地，羅賴明家族茶葉產業因此走入歷史。如今羅家子孫沒有人從事茶葉生產和生意，百年來寶貴的生產技術和貿易經驗成為追憶。

新竹市文化局表示，這次展覽內容包括羅賴明家族世系表、蔗部紅麴、製茶育種、茶葉經營與發展、相關照片及獎狀等，展期至3月31日止，歡迎市民踴躍前來觀賞。1060131

(中央社)