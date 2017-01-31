拚3成打擊率 陽岱鋼練打還有一秘招

陽岱鋼拚3成打擊率，勤練打還有一小祕招。(本報資料照)

新賽季轉戰中央聯盟的陽岱鋼，曾許下要打出3成打擊率的心願，而正所謂「知己知彼、百戰百勝」，想達成這個目標，他除了積極練打，也隨身帶著筆記本，不時更新對戰投手的資料，他向日媒透露，這是在日本火腿時期就有的習慣。

《體育報知》報導，陽岱鋼效力火腿第二年時，在當時二軍總教練、同時也是他恩師之一福良淳一的建議下，開始勤作筆記，這個習慣成為他躍居一線球星的關鍵之一，其內容不只比分，還有對方投手的特性等資料，此外，他也會看球隊的紀錄本，於場下做通盤的資料整理。

儘管如此，轉戰央聯首年，對投手不熟多少讓陽岱鋼有些擔心，不過也只能勤做功課，「跟隊友請教很重要，自己對戰後，也會把對投手的感覺寫下來。」一軍團體自主訓練昨落幕，緊接著巨人的分組賽，將於下月11、12日展開，陽岱鋼表示，現在揮棒感覺相當好，期許自己別受傷，助巨人在季賽拿下勝利。

(中時電子報)