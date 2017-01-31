春節遊南投 賞花燈沙雕恐龍樂園

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春節出遊，到南投賞花燈、看擬真恐龍、逛沙雕園區最適合，配合燈會，縣府更邀難得一見、精彩的「銅梁火龍」來南投表演。

迎接春節出遊龐大商機，南投縣政府規劃「南投燈會、沙雕藝術暨恐龍展」，主要展區位於南投縣農工商會展中心，民眾白天可欣賞沙雕、看恐龍，夜間欣賞五彩繽紛的各式花燈，遠道而來的遊客多停留幾天，可再到日月潭、溪頭、清境、竹山、埔里遊玩。

南投恐龍樂園展自1月21日到5月7日、南投燈會自1月21日到2月19日、南投國際沙雕文化藝術展自1月21日起常設開放，地點位於南投市祖祠東路26號的南投縣會展中心，沙雕展位於貓羅溪畔對岸，有行人便道連接。

南投燈會雞年主燈以玉山、天然花卉為設計概念，並透過聲、光、形、影襯托氣勢，命名為「吉鳴春曉」，還有來自中國大陸杭州、諸暨、上海、四川、香港的「好朋友聯盟」燈區，及「鳳迎平安賀新春」、「樂旅夢工場」等12個主題燈區。

縣府觀光處表示，配合燈會，邀請中國大陸重慶「銅梁火龍」2月9日到11日來台灣表演。銅梁火龍是自明朝流傳至今的民俗技藝，將生鐵熔化成鐵水，再往空中打出熾熱火花，火龍在煙、火之間飛舞，充滿視覺震撼，演出地點規劃在南投縣立體育場，3天共4場次。

除了由縣府主辦的「南投燈會」，集集鎮公所在集集鎮武昌宮廣場也舉辦地方燈會，以傳統民俗文化為基礎，結合藝術、科技、時尚，展現充滿幸福活力的雞年主題燈；南投市中山公園也設置地方花燈展示，如南投窯燈區、生肖花燈區、蓮花池燈區。

「南投國際沙雕文化藝術展」與過去不同，以常設展覽方式，打造全國首創的沙雕藝術園區，展出台灣、日本、韓國、中國大陸、加拿大等沙雕大師的作品，規劃「南投地景」、「走進桃花源」、「藝術之門」等9大主題，並透過「茶伯」講故事方式，帶領遊客進入藝術世界，發現南投奇景與中西方藝術特色。

「南投恐龍樂園展」則透過現代科技與栩栩如生的恐龍模型，打造老少咸宜樂園，規劃5D動感電影院，讓民眾彷彿置身遠古的恐龍世界，還有恐龍造型拍照區、3D壁畫區、恐龍時光走廊區、漫畫互動區、恐龍賽車道等設施。1060131

(中央社)