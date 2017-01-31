金雞入花田 宜蘭三星花海充滿年味

宜蘭縣三星鄉公所在新年期間，於鄉內省道台7丙線中油加油站對面，規劃5公頃的花海，還有一對3.5公尺高的「報喜金雞」裝置藝術，充滿年味。

三星鄉公所為提升觀光，每年春節期間都會在台7丙線中油加油站對面，輔導休耕農民灑下綠肥，營造一大片花海，並配合當年生肖，推出大型裝置藝術。

迎接雞年，鄉公所這次邀請在地工藝達人蔡文濱、謝美娥夫婦等人，耗時2個月設計打造一對「報喜金雞」裝置藝術，公雞高3.5公尺、母雞高2.7公尺。雞身以竹片呈現原有金黃色調，渾成天成。雞冠、雞尾與雞爪另施彩繪，鮮豔明亮、栩栩如生，模樣十分討喜，展現新春蓬勃朝氣，散發濃濃年味。

這對「報喜金雞」裝置藝術經過組裝，在過年前已經由熱鬧的歡送儀式，敲鑼打鼓，歡天喜地「踩街入花田」，安置在中油加油站對面的休耕農田中。在春節期間，這片休耕農田也有5公頃大的油菜花海陸續綻放，迎接走春遊客。

會場附近還有長約10公尺的銀柳隧道，宜蘭監獄收容人也把三國系列公仔、時下流行的好神公仔及熱門卡通人物，製作化身為各色花燈，增添童趣與節慶氛圍，活動持續到元宵節。

此外，鄉界附近的廣興橋及歪仔歪橋，也分別有高10公尺、寬19公尺的新年迎賓拱門入口意象，頂端設置三顆星星，下端懸掛整排紅燈籠，兩旁門柱是一對「金雞報喜、新年快樂」巨幅春聯，並以銀柳裝飾，象徵三星報喜、鴻運當頭、銀兩富足等意涵。這兩座紅通通的拱門散發濃濃的年節氣氛，迎接旅外遊子返鄉過年，並歡迎各地遊客到訪暢遊。

除這些應景裝飾之外，三星蔥、白蒜、上將梨、銀柳、三星米與紅龍果，號稱「三星六寶」。新年到此走春，可見到許多商家或農民販售多樣的銀柳及蔥田景觀。

銀柳是三星鄉主要農作產品，每年冬季是主要產期。由於銀柳的諧音與銀兩相似，被視為春節應景花卉。俗語說，「插銀柳，賺銀兩！」就是銀柳在農曆春節期間受民眾歡迎的原因。

談到三星鄉美食，外界一般都會想到蔥油餅或是卜肉，其實在當地傳統市場附近也有1家已有80多年歷史、傳承三代的冰店，主打的古早味的清冰，這種清冰吃起來細緻微甜，散發著淡淡食用香蕉油味，喚起許多人小時候那種清涼又簡單的味道回憶。店家也研發其他口味的冰品，價格平易近人。1060131

(中央社)