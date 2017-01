判讀川普推文進出股巿 這程式自動搞定

美國技術人員設計出1套程式,利用總統川普在推特發文砲打個別公司的習慣,進出股巿執行交易。川普推文還可以拯救小狗,因為只要這程式賺錢,就會對1個動物福利組織捐款。

法新社報導,「王牌與拋售」(Trump & Dump)人工智慧程式能夠辨識川普(Donald Trump)的巿場趨勢推文、即刻評估投資情緒屬積極或消極,然後迅速出手交易。

德克薩斯州奧斯汀(Austin)行銷與科技公司T3總裁加迪斯(Ben Gaddis)表示,他們是在美國政權交替之際觀察川普一舉一動,在川普推文攻擊諸如波音公司(Boeing)和洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin),導致它們股價一落千丈之際,靈機一動有了這構想。

加迪斯告訴法新社:「每個人都自問,如何因應川普推文的不可預測性。」而T3的做法就是開發1款機器人,1種可自動根據訊息執行交易的軟體。

加迪說,截至目前,T3對於兩次交易「顯著獲利」、1次「輕微」損失的積效很滿意。

T3官網1則短影音說,川普先前痛批豐田汽車公司(Toyota)在墨西哥生產汽車時,T3就預測豐田股價將翻落,並在1月初因此「大賺一筆」。

T3官網指出,川普推文與T3出手交易的時間差僅僅1秒。

T3官網有許多狗照片並自詡為「狗狗友善辦公室」,他們會把這套靠機器人指引的股票交易獲利捐給美國愛護動物協會(American Society for the Prevention of Cruelty to Animals)。(譯者:中央社何宏儒)1060131

