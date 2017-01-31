判讀川普推文進出股巿 這程式自動搞定
美國技術人員設計出1套程式，利用總統川普在推特發文砲打個別公司的習慣，進出股巿執行交易。川普推文還可以拯救小狗，因為只要這程式賺錢，就會對1個動物福利組織捐款。
法新社報導，「王牌與拋售」（Trump & Dump）人工智慧程式能夠辨識川普（Donald Trump）的巿場趨勢推文、即刻評估投資情緒屬積極或消極，然後迅速出手交易。
德克薩斯州奧斯汀（Austin）行銷與科技公司T3總裁加迪斯（Ben Gaddis）表示，他們是在美國政權交替之際觀察川普一舉一動，在川普推文攻擊諸如波音公司（Boeing）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），導致它們股價一落千丈之際，靈機一動有了這構想。
加迪斯告訴法新社：「每個人都自問，如何因應川普推文的不可預測性。」而T3的做法就是開發1款機器人，1種可自動根據訊息執行交易的軟體。
加迪說，截至目前，T3對於兩次交易「顯著獲利」、1次「輕微」損失的積效很滿意。
T3官網1則短影音說，川普先前痛批豐田汽車公司（Toyota）在墨西哥生產汽車時，T3就預測豐田股價將翻落，並在1月初因此「大賺一筆」。
T3官網指出，川普推文與T3出手交易的時間差僅僅1秒。
T3官網有許多狗照片並自詡為「狗狗友善辦公室」，他們會把這套靠機器人指引的股票交易獲利捐給美國愛護動物協會（American Society for the Prevention of Cruelty to Animals）。（譯者：中央社何宏儒）1060131
(中央社)
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