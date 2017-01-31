921救災指揮官退伍任志工 致力環教工作
921地震時的東勢救災指揮官蕭再發，10年前從軍職退伍後到國家公園以及退輔會轄下的農場擔任志工，看過大自然的威力，他感慨要把人和萬物看成平等，「不要認為人定勝天」。
清境農場的早晨，遊客如往常般絡繹不絕，一個宏亮的聲音帶領著遊客認識清境農場的一草一木，他是清境農場志工蕭再發。60多歲的他看來神采奕奕、精神抖擻，他另一個身分是退伍少將，921大地震時曾經是東勢的救災指揮官。
從救災指揮官到農場志工，這兩個身分看似八竿子打不著，卻又有著微妙的連結。當年921大地震時，東勢是重災區，蕭再發看盡生離死別，有阿嬤抓著被埋在下瓦礫堆下的小孫子的手，小孫子從會喊痛到無聲無息，一個生命就從眼前消逝。
看盡生命的無常和大自然的無情，蕭再發感觸良多，從2006年退伍擔任志工至今，待過金門國家公園、雪霸國家公園到現在的清境農場，還到台中都會公園做環境教育工作。他不斷告訴每個來參觀的民眾，享受自然也要愛護地球。
蕭再發說，要把人和萬物看成平等，「不要認為萬物可以為人所用，不要認為人定勝天」以前颱風地震造成很大災害，這可能是大自然反撲結果，是人類對地球過度開發造成後果。
談起當年的救災經驗，蕭再發印象很深刻就是媒體的協助，當時東勢有400多具屍體要處理，天氣熱，冰塊一下就融化，有人建議可以找冷凍貨櫃，蕭再發因此請媒體協助發布訊息，不到40分鐘，陽明海運致電表示可以提供，再1個小時後冷凍貨櫃就抵達東勢；後來東勢需要發電機，經過媒體發布，也立刻得到東元電機的幫助。
從軍人到志工，蕭再發期盼自己能回饋地方、百姓、社會；他說，過去受國家栽培，退休後有能力時間服務社會也是該盡義務，而且不管在國家公園或是在農場服務，自然環境好，當志工於私於公都是很好的經驗。1060131
(中央社)
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