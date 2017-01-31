中部以北低溫14度左右 外出注意保暖

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受大陸冷氣團影響，今天清晨中部以北低溫將降至14度左右，民眾外出注意保暖。 (圖/中央氣象局)

受大陸冷氣團影響，今天清晨中部以北低溫將降至14度左右，南部及花東16至18度；新竹以北及宜蘭白天高溫不超過20度，早晚偏冷。中南部白天最高溫約24、25度，但入夜後溫度下降，民眾外出注意保暖。

中央氣象局對宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區發佈大雨特報，提醒有局部大雨發生的機率。另外，強烈東北風影響，今（31）日清晨至上午間臺南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，請民眾前往海邊活動時注意安全。

(中時電子報)