「小林青霞」新春悼亡父 他永遠沉睡了...

柴蔚因在《步步驚心》飾演「承歡格格」嶄露頭角。(圖／翻攝自柴蔚微博)

童星出身的柴蔚，在《步步驚心》飾演「承歡格格」嶄露頭角，後在《神鵰俠侶》、《羋月傳》表現不俗，受到關注，因外型酷似林青霞，被稱為「小林青霞」，近日她在微博透露爸爸因癌症過世了，言語間充滿悲傷，令粉絲相當心疼。

柴蔚近日在微博透露，爸爸已去世9天，雖然她一直無法接受，但事情已發生，只能努力放下心中的悲痛，「他沉睡了，永遠不再醒來」，她也憶起父親從小到大的教導，直言他是自己永遠的榜樣，但她會收起悲傷站起來，「希望大家千萬千萬保重身體！」言詞哀痛令粉絲都相當心疼。

今年才14歲的柴蔚，演戲經驗已相當豐富，最厲害的是哭戲，能10秒落淚，演技相當了得，而長大的她沒變歪，反而越來越漂亮，未來發展指日可待。

(中時電子報)