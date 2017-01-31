初四冷氣團來襲 偏涼冷民眾注意保暖

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今天是大年初四，受到大陸冷氣團影響，今天一整天偏涼冷，中央氣象局請民眾留意溫度變化，注意保暖；北部及東半部持續降雨，南部局部地區有零星降雨機率，建議外出攜帶雨具。

中央氣象局指出，今、明兩天受到大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；台南以北及宜蘭最低溫攝氏14、15度，其他地區16至19度；新竹以北及宜蘭白天高溫不超過20度，一整天都偏涼冷；花東地區則有22度左右，中南部雖然最高溫約24、25度，但入夜後仍有涼意，請民眾留意溫度變化，注意保暖。

降雨部分，今天台灣東北部地區有雨，東部、東南部地區及馬祖有短暫雨，北部、南部地區及中部山區亦有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門為多雲。

中央氣象局提醒民眾，除了迎風面的北部及東半部持續有降雨外，由於南方水氣北移至台灣上空，南部平地及中部山區雲量增加，局部地區也有零星降雨的機率，建議外出攜帶雨具備用。

另外，隨著東北風明顯增強，今天上午台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海地區風浪大，民眾前往海邊活動請特別注意安全。

今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明天東北部地區及馬祖有短暫雨，北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。1060131

(中央社)