醫師大推塞車操 年節出遊也能顧身體

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年節出遊，最怕遇到塞車，台北萬芳醫院特別推出「塞車操」，透過「動動頭頸」、「大象鼻子」、「拱背抱球」、「快樂腳」、「翹二郎腿」5個步驟，讓塞車也能變健康有趣。

台北市立萬芳醫院復健科醫師鄭宇軒表示，年假結束後有許多肌筋膜疼痛的病人，都是因為長途搭車、無法讓四肢伸展所致，因此設計一套「塞車操」，教導民眾如何在車內伸展，避免痠痛。

鄭宇軒說，第1招是「動動頭頸」。上半身維持不動，頭部側傾，往左自然垂下；角度往前延伸，可伸展後肩頸肌群，每個動作維持15至30秒。嚴重頸部骨刺與椎間盤突出的病人，應避免。

第2招是「大象鼻子」。左手平舉往右前方伸，右手施力壓向身體，反之亦然。這個動作可伸展肩膀及後背肌群，維持15至30秒。

第3招是「拱背抱球」。下背部穩定，雙手手肘伸直，呈現抱球姿勢往前，伸展肩胛內側、上背部肌肉，維持15至30秒。

第4招是「快樂腳」。墊腳尖、勾腳尖各10下，有助下肢關節活動，避免關節與肌肉緊繃。

第5招是「翹二郎腿」。翹二郎腿的姿勢，背部打直，腹部往小腿方向壓，伸展臀部肌群，15至30秒，換腳再做一次。坐骨神經不適與髖關節手術的病人，應避免。

鄭宇軒最後也呼籲，坐車時應盡量「坐好坐滿」，背部貼緊椅背，讓臀部、背部都有支撐避免肌肉負擔。若狀況允許，每1小時應下車散步10分鐘，避免痠痛破壞興致。1060131

(中央社)