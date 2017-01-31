憶兒時 林德福：貧窮是那年代寫照

國民黨立委林德福說，小時家裡窮，冬天不夠錢買棉被，大家常要搶被子；只要有一個人感冒，隔天全家就一起感冒，很多人很難想像那樣的生活，但貧窮兩字就他那年代人的寫照。

在立法院中已是資深立委的林德福，看到時代的發達與進步，回憶起兒時那困頓的年代。他說，從小生長在一個貧窮的家庭，父親是台電基層公務人員，微薄薪水很難支撐9個小孩與公公婆婆的生活。所以母親在後院搭一個豬舍養豬貼補家用，當媽媽負責挑餿水回家餵豬，小孩就撿柴火幫忙。

林德福說，年輕時候他做過很多工作，當兵剛回來CD光碟還沒有流行前，就和幾個朋友合夥開模具，賣裝音樂卡帶盒子，他們一人帶著一批貨物到各家唱片行去推銷，把盒子賣給店家，這個生意長達1年半，後來因為CD光碟開始流行，大夥就結束生意轉行。

談起從政之路，林德福表示，會走上政治這一條路是「機緣」，那時候永和區的「市民代表」有空缺，家裡就開會推派一個人出來，最後就被推派，第一次選跑了半年時間，總共拿下3000多票，就順利成為市民代表，從此就走上政治這一條路，他太太常常說，如果知道他會從事政治工作，一定不會嫁給他。

林德福說，「政治」這一條路很辛苦，那些陪伴你身旁的家人更辛苦，常常要一起承受壓力和外人眼光的檢視，只要生活曾經經歷過痛苦，就比較容易能理解「珍惜」的可貴，所以他那個時代的人那種勤儉刻苦，是讓過去的環境磨出來，真的沒有辦法，那個年代生活環境就是那樣。

林德福指出，但也因為這些經歷，讓他走在政治的道路上能比較踏實，有些習慣到現在還是保持，到現在清晨5時半他還是會早起親自送民眾遊覽車，然後去公園運動完後再去立法院工作。所以對他來說「過去就是一種經歷，那些經歷造就我，也讓我在政治這條道路，走的腳踏實地」。1060131

(中央社)