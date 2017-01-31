巴西石油貪瀆案 最高法院批准有賞告密

巴西聯邦最高法院院長、大法官露西亞，今天批准巴西石油公司貪瀆案主要涉案企業Odebrecht建設公司77名行政主管的有賞告密協定，讓告密內容具法律效力。

現在，有關內容將移交共和國總檢察院分析，決定將針對哪些內容向各級法院聲請展開調查。

聯邦最高法院指出，Odebrecht的告密內容仍然受到司法保密，只有對告密者所提證供展開調查後，才會予以公開。

聯邦最高法院承審巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案的報告人、大法官札瓦斯基（Teori Zavascki）19日在里約熱內盧南海岸墜機身亡後，巴西各界即對有關案件的未來產生質疑。

露西亞（Carmen Luci）為免拖延有關案件的進度，首先批准札瓦斯基的助理法官團完成確定告密人是否自願轉為汙點證人的會審工作，接著在法院休會期間執行值勤法官的權力，批准Odebrecht行政人員的告密協定。

巴西石油公司貪瀆案是巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞，Odebrecht的有賞告密內容涉及巴西數百名政治人物的名字（包括總統和前總統），因牽連甚廣，又被稱為「世界末日告密」。

露西亞批准告密協定的消息一經傳出後，巴西律師公會主席拉瑪奇雅（Claudio Lamachia）即推文捍衛公開告密內容，稱「社會大眾有權知道貪腐政客的真實面貌。」

未來幾天，露西亞還需做出另1項重要決定，即在現有其他大法官中遴選或抽籤選出承審巴西石油公司貪瀆案的新報告人。1060131

(中央社)